Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller sırasında tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S.P.S. olduğu belirlendi. Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılırken, Kocabıyık ile tır sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BULUNUYORDU

Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Hakkındaki tedbirin devam ettiği tespit edilen Kocabıyık’ın, Bulgaristan’a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirildi. Yabancı uyruklu S.P.S. ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Gözaltı işlemleri tamamlanan Arif Kocabıyık ile tır şoförü M.A., Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi. Gazetecilerin “Nereye kaçacaktın?” sorusuna “Anamur” şeklinde yanıt veren Kocabıyık, şoför M.A. ile birlikte sorgu için savcılığa götürüldü.