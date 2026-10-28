Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’e sahip çıkmanın milletin emeğine ve geleceğine sahip çıkmak olduğunu belirtti. Arıkan, “Milletin alın terini koruyacak, kamu kaynaklarını milletin refahına ayıracak, Cumhuriyet’i adaletle güçlendireceğiz” dedi.

Cumhuriyet’i, milletin emperyalizme karşı verdiği istiklal mücadelesinin eseri olarak tanımlayan Arıkan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet, milletimizin emperyalizme karşı verdiği istiklal mücadelesinin eseridir. Temelinde bağımsızlık, iradesinde millet, hedefinde adalet vardır. Cumhuriyet’e sahip çıkmak, milletin sofrasına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaktır. Hukuku güçlünün karşısında eğdirmemek, adaleti kimsenin nüfuzuna ve makamına teslim etmemektir.”

“KİMSESİZLERİN KİMSESİ” VURGUSU

Arıkan, Cumhuriyet’in emperyalizme karşı bağımsızlığı, kendini imtiyaz sahibi zannedenlere karşı da milletin hakkını koruma mücadelesi olduğunu ifade etti.

“‘Kimsesizlerin kimsesi’ olması gereken Cumhuriyet’i; foncuların, faizcilerin ve imtiyazlı çevrelerin cumhuriyeti hâline getiren hiçbir anlayışa izin vermeyeceğiz” diyen Arıkan, kimsesizlerin kimsesi olan bir Türkiye’yi Adil Düzen ile kuracaklarını söyledi.

Arıkan, mesajını “Bu inanç ve kararlılıkla aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum” sözleriyle tamamladı.