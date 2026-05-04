Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, geçtiğimiz gün NOW TV canlı yayınında cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yaptığı çıkış Ankara kulislerini hareketlendirdi.
Adaylarının sadece belli bir kesimi değil, tüm Türkiye’yi kucaklayacağını savunan Arıkan, "Öyle bir Cumhurbaşkanı adayımız var ki, ismi duyulunca 86 milyon ‘oh be!’ diyecek. Toplumun her kesiminde karşılığı olan, adaleti ve huzuru tesis edecek bir isim üzerinde mutabıkız” diye konuşmuştu.
Arıkan, adayın isminin sorulması üzerine ise “Silivri’de bir nüfus daha artmaması için şimdilik gizli tutalım” cevabını vermişti. Siyaset gündeminde merak konusu olan söz konusu isimle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
'5 PARTİNİN ADAYI OLACAK' İDDİASI
Yeniçağ yazarı Fatih Ergin, Arıkan’ın “86 milyon oh be diyecek” dediği adayın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olduğunu ileri sürdü. Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nin ‘kutsal ittifak’ kuracağını, bu ittifakın da adayının Babacan olacağını iddia eden Ergin, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti'nin de ittifaka dahil edilmesinin planladığını yazdı.
Ergin’in yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Arıkan’ın 'Üzerinde çalışıyoruz' dediği, açıkladıklarında 'Türkiye derin bir oh çekecek' denilen aday Ali Babacan’dan başkası değil! Hem Saadet Partisi hem de DEVA Partisi kaynaklarından aldığım net bilgiler bunu söylüyor. Gelecek Partisi’nden de soruşturdum ama onlar ser verip sır vermedi…
Üzerinde çalışılan formüle göre Ali Babacan, Saadet, DEVA ve Gelecek Partilerinin kuracağı “kutsal ittifakın” cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek. Henüz temas kurulmayan Yeniden Refah Partisi ile Anahtar Parti’nin de bu ittifaka dahil edilmesi planlanıyor. Yakında bu iki parti ile arka kapı diplomasisi için harekete geçilecek.
Bu üç partinin 2023 seçiminde CHP listelerinden seçime girmeleri üzerinden hala süren tartışmalar ve polemikler de (konunun sürekli başlarına kakıldığını düşünüyorlar) kendi aralarında ittifak kurma ve cumhurbaşkanı adayı çıkarma fikrinde etkili olmuş…"