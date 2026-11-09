Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'da bir otelde düzenlenen Merkez İlçeler Kongresi'nde fon iddialarına ilişkin iktidara çağrıda bulundu. "Açıklayın o listeleri artık" diyen Arıkan, listelerin açıklanmamasının bürokratları, yargı üyelerini ve milletvekillerini zan altında bıraktığını söyledi.

Arıkan, iddialara konu listede 60 AKP'li milletvekili, 180 yargı üyesi, 30 vali ve kaymakam bulunduğunun söylendiğini aktardı. Bu sayıların iddia olarak dile getirildiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Siz bu listeyi açıklamadığınız sürece bu ülkede layıkıyla hizmet eden pırıl pırıl bürokratlarımızı, yargı üyelerimizi, gece gündüz çalışan milletvekillerimizi zan altında bırakıyorsunuz."

"BU İKTİDAR AKP'YE NE ZAMAN NEŞTER VURACAK?"

Fon iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Arıkan, "Fon vurgunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi krizidir" dedi. Sistemin kararları hızlandıracağı ve yürütmeyi tek elde toplayacağı yönündeki söylemleri hatırlatan Arıkan, aradan 52 gün geçtiğini ancak listelerin hâlâ açıklanmadığını savundu.

İktidarın SPK ve BDDK'ye operasyon yapıldığı yönündeki açıklamalarına değinen Arıkan, "Peki, bu iktidar AKP'ye ne zaman neşter vuracak? Bu iktidar AKP'ye ne zaman operasyon yapacak?" diye sordu.

Listelerle ilgili hesabın sandıkta sorulacağını söyleyen Arıkan, "Bu liste ancak sandıkta açıklanacak. Bunların ortaya koyduğu düzenin hesabı ancak sandıkta sorulacak" ifadelerini kullandı.

2027 BÜTÇESİNDEKİ FAİZ ÖDEMELERİNE ELEŞTİRİ

TBMM'de süren bütçe görüşmelerini de gündemine alan Arıkan, 2027 yılı için öngörülen faiz ödemelerini eleştirdi. Gelecek yıl faize 4 trilyon lira ödeneceğini belirten Arıkan, her 100 liralık verginin 20 lirasının faiz ödemelerine gideceğini savundu.

Ekonomik kaynakların dağılımına tepki gösteren Arıkan, "Bu memlekette su az değil. Biz suyun kimlerin bahçesine gittiğini çok iyi biliyoruz" dedi. Çiftçinin üretim giderlerini karşılamakta, üniversite öğrencilerinin ise gündelik harcamalarını yapmakta zorlandığını söyleyen Arıkan, bu tabloyu fon iddialarıyla karşılaştırdı.

"BİR TANE SAKIZ BİLE ALAMAYACAK"

Konuşmasında tarım politikalarına da geniş yer ayıran Arıkan, Türkiye'de 191 tarım ürünü üretildiğini ve ülkenin ürün çeşitliliğinde dünyada ikinci sırada olduğunu söyledi. Türkiye'nin 121 ürünün üretiminde ilk 20'de yer aldığını belirten Arıkan, bu potansiyelin çiftçilerin gelirine yansımadığını savundu.

Açıklanan enflasyonun yüzde 30'larda olmasına karşılık şeker pancarı alım fiyatındaki artışın yüzde 20'lerde kaldığını söyleyen Arıkan, "Bugün pancar üreticisi kardeşim, bir kilo pancarı satacak ama bir tane sakız bile alamayacak demek" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin tohum, gübre, mazot ve sulama elektriği giderlerini cebinden karşıladığını belirten Arıkan, mevsim koşulları nedeniyle bazı üreticilerin iki kez ekim yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

MISIR İTHALATI VE SÜTTE ZARAR İDDİASI

2026'nın bol hasat yılı olduğunu ancak buğday ve arpa üreticilerine yeterli destek sağlanmadığını savunan Arıkan, mısır ithalatını da eleştirdi. Arıkan, 2025 yılında dört defada toplam 3,5 milyon ton mısırın sıfır gümrük vergisiyle Türkiye'ye girdiğini ve ithalatın yerli üreticinin ekiminin hemen sonrasına denk geldiğini söyledi.

İthal mısırın Türkiye'ye getiriliş fiyatını 6 bin lira, yerli üreticinin maliyetini ise 7 bin lira olarak ifade eden Arıkan, üreticinin bu koşullarda zarar gördüğünü savundu.

Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı çiğ süt tavsiye fiyatına da değinen Arıkan, Konya'daki süt üreticilerinin sattıkları her litre sütte 5 lira zarar ettiğini öne sürdü. Zarar eden üreticinin önce yemden kıstığını, ardından borcunu ödemek için anaç ineklerini ya da düvelerini satmak zorunda kaldığını söyledi.

Anaç hayvanların kesilmesinin gelecek yılların süt ve et üretimini de etkilediğini vurgulayan Arıkan, kesilen hayvanın yerini doldurmanın yıllar aldığını belirtti.