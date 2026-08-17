2200 rakımlı yaylada arıcılık yapan kadın, kovanlarının başında arılarıyla kurduğu bağı anlatmak istedi. Çektiği görüntülerde yüzü ve göz kapaklarının aldığı şişlik, anlattığı hikâyenin önüne geçti.

Onlarca arının soktuğu kadın, yüzü neredeyse tanınmayacak hale gelmesine rağmen kameranın karşısına geçti. Arılarına olan sevgisini anlatan kadının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Arılarla yakınlık kurmanın bedeli ağır oldu

Yüksek rakımlı yaylada kovanlarının başında üretim yapan kadın arıcı, arılarıyla arasındaki bağı anlatırken hiç beklemediği bir durum yaşadı.

Arıların saldırısına uğrayan kadın, çok sayıda sokma nedeniyle özellikle yüz ve göz çevresinde ciddi şişlik oluşmasına rağmen yaşadıklarını kameraya anlattı. Ortaya çıkan görüntü ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Kadının yüzünün ve göz kapaklarının tamamen şişmiş hali, arılarıyla kurduğu “yakın bağ” sözleriyle birleşince ortaya hem şaşırtan hem de güldüren bir görüntü çıktı.

“Bayağı içten bir bağ olmuş!”

Kadının paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, kullanıcıların yorumları da görüntü kadar dikkat çekti.

Paylaşımın altına gelen bazı yorumlar şöyle oldu:

“Böyle bağ mı olur arkadaş, resmen düşmanlık bu!”

“Arılarla pek yakınlık kuramamış gibi sanki...”

“Bayağı içten ve derin bir bağ olmuş, canı canına katmışlar!”

Kadının arılarıyla kurduğu bağı anlatırken yaşadığı bu talihsiz an, sosyal medyada kısa sürede espri konusu oldu.