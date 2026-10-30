Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Rus smaçörü Arina Fedorovtseva için İtalya'dan transfer iddiası geldi. İtalyan Ivolleymagazine'in haberine göre, Vero Voley Milano oyuncuyla ön anlaşmaya vardı.

Beş yılı aşkın süredir sarı-lacivertli takımda forma giyen Fedorovtseva'nın sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Oyuncuya talip olan Serie A1 ekipleri arasında Milano ve Scandicci yer alıyor. Haberde, Chicco Blengini yönetimindeki Milano'nun transfer yarışında öne geçtiği ileri sürüldü.

KARİYER YÖNETİMİNDE YENİ ADIM

Fedorovtseva, kısa süre önce Top Volley ile Sideline'ın birleşmesiyle kurulan Top Volley World'ün ilk önemli temsilcisi oldu. Yeni şirket, Rusya pazarında oyuncunun annesi Ekaterina Fedorovtseva ile özel bir ortaklık anlaşması yaptı.

Ekaterina Fedorovtseva'nın, kızının kariyer yönetiminde kilit rol üstlenmesi bekleniyor. Haberde ayrıca, Rus smaçörün Milano'ya katılması halinde Paola Egonu ile aynı hücum hattında yer alması ihtimalinin konuşulduğu aktarıldı.