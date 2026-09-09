Suyun pompalanması ve yeniden dolaşıma sokulması gibi işlemler nedeniyle gün boyunca yüksek miktarda elektrik tüketilen tesiste, paneller doğrudan bu ihtiyaca göre planlandı. Toplam 481,8 kWp güce sahip sistemin yılda yaklaşık 935,4 MWh elektrik üretmesi bekleniyor.

ÜRETİLEN ELEKTRİK ŞEBEKEYE VERİLMEYECEK

Sistemin dikkat çeken taraflarından biri, panellerden elde edilen elektriğin tamamının arıtma tesisinde kullanılacak olması. Üretim ve tüketim anlık olarak takip edilecek; paneller ihtiyaçtan fazla elektrik üretmeye başladığında sistem üretim gücünü otomatik olarak düşürecek. Böylece şebekeye elektrik aktarılmadan tesisin kendi tüketiminin mümkün olduğunca güneşten karşılanması sağlanacak.

Her biri 550 watt gücündeki 876 panel, güneş ışığından daha fazla yararlanabilmek için prefabrik beton yapılar üzerine 20 derecelik eğimle yerleştirildi. Bölgedeki toz ve çevre koşullarının panellerin verimini düşürmemesi için temizlikte kullanılacak püskürtmeli bir sistem de oluşturuldu.

YATIRIM MALİYETİNİ KISA SÜREDE ÇIKARACAK

Güneş enerjisi sisteminin kurulumu için yaklaşık 112 bin 535 euro harcandı. Hesaplamalara göre yatırımın bir yıldan biraz daha uzun sürede kendini amorti etmesi, 25 yıllık kullanım süresi boyunca ise 2,5 milyon euroyu aşan tasarruf sağlaması bekleniyor.

Proje yalnızca elektrik giderlerini azaltmakla sınırlı değil. El Ejido’daki tesis, arıtılmış suyun yeniden kullanılmasını sağlayan daha geniş bir projenin parçası. Planlamaya göre bölgede günlük 16 bin 438 metreküpe kadar arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece tarımsal üretimin yoğun olduğu Almería’da hem suyun tekrar kullanılması hem de bu işlemler sırasında ihtiyaç duyulan elektriğin bir bölümünün güneşten sağlanması amaçlanıyor.