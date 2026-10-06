Milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanan 39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in ile yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak. River Plate'in maçlarını oynadığı yaklaşık 85 bin kapasiteye sahip Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takımına veda karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Messi Arjantin formasıyla son kez sahneye çıkıyor... Futbolseverler Arjantin-Benin maçının ne zaman olduğunu merak ediyor... Peki Arjantin-Benin maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

Arjantin-Benin maçı hangi kanalda?

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan stattaki karşılaşma, 7 Ekim'de 02.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Messi, milli takımla en çok gol attığı statta veda edecek

Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takım formasıyla en çok gol attığı Arjantin stadı olma özelliği taşıyor. 39 yaşındaki yıldız golcü, Monumental Stadı'nda milli forma ile 22 galibiyet ve 6 beraberlik olmak üzere toplam 28 maça çıkarken hiç yenilgi yüzü görmedi ve 19 gol kaydetti. Messi, bu stattaki ilk golünü 2008 yılında Dünya Kupası elemelerinde Uruguay'a karşı atarken 2021 ve 2024'te Bolivya ile oynanan maçlarda hat-trick yaptı.