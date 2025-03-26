2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde futbolseverlerin merakla beklediği dev kapışma, Arjantin’in ezici üstünlüğüyle sona erdi. Son dünya şampiyonu Arjantin, Brezilya’yı 4-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’na katılmayı garantiledi.

ARJANTİN MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Maçın henüz 4. dakikasında Julian Alvarez perdeyi açarken, Enzo Fernandez 12. dakikada skoru 2-0’a taşıdı. Brezilya’nın çabaları ise 26. dakikada Matheus Cunha’nın golüyle umut verse de yeterli olmadı.

İLK YARIDA ÜÇ, İKİNCİ YARIDA NOKTA KOYDU

İlk yarıda bir asist bir golle yıldızlaşan Enzo Fernandez, 37. dakikada Alexis Mac Allister’in golünde de kilit rol oynadı. İkinci yarıda oyunun temposunu koruyan Arjantin, Giuliano Simeone’nin 71. dakikada attığı golle skoru 4-1’e getirdi ve Brezilya’ya tarihi bir hezimet yaşattı.

BREZİLYA TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI

Bu sonuçla Brezilya, Dünya Kupası elemelerinde tarihinde ilk kez 4 gol yedi. 21 puanda kalan Sambacılar için tehlike çanları çalarken, Arjantin 31 puana ulaştı ve turnuva biletini cebine koydu.

JULIAN ALVAREZ: “MESSİ OLSAYDI 2-3 GOL DAHA ATARDIK”

Maç sonrası konuşan Julian Alvarez, “Bugün Messi sahada olsaydı 2-3 gol daha atardık” diyerek Arjantin’in hücum gücünün Messi ile ne kadar yükseleceğini vurguladı. Arjantin’in bu galibiyeti, Messi’siz bir karşılaşmada gelmesiyle de dikkat çekti.

2026’DA HEDEFİ BELLİ: UNVANI KORUMAK

Arjantin, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası’na şimdiden gözdağı verdi. Messi’li ya da Messi’siz, bu takım yine zirveye oynamaya kararlı.