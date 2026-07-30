Arjantin'in San Juan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti. 'Bell 412' tipi helikopterin, eyalete bağlı Ischigualasto Eyalet Parkı bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü düştüğü aktarıldı.

Eyalet Valisinden Taziye Açıklaması Kazaya ilişkin bilgi San Juan Valisi Marcelo Orrego tarafından paylaşıldı. Sanal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Vali Orrego, acı haberi derin bir üzüntüyle aldıklarını ifade etti. Yaşamını yitiren kurbanların ailelerine en içten taziyelerini ileten Orrego, bu zor anlarda sevdiklerini kaybeden her bir ailenin yanında olduklarını belirtti.

Kaza Kurbanlarının Kimlikleri Belirlendi Meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 7 kişi arasında üst düzey kamu görevlilerinin yer aldığı kaydedildi. Yaşamını yitirenler arasında San Juan Sivil Savunma Müdürü Carlos Heredia, Eyalet Emniyet Müdür Yardımcısı German Videla ile İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan emniyet müdürleri Ruben Castro ve Jorge Carbajal'ın da bulunduğu açıklandı. Helikopterin düşüş sebebine dair incelemeler devam ediyor.