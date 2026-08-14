Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın ortak koordinasyonunda yürütülen uluslararası operasyon tamamlandı. Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edildi. ÇOK SAYIDA AĞIR SUÇTAN ARANIYORDU Hakkında çıkarılan uluslararası kırmızı bültenle aranan çete lideri Serkan Kurtuluş'un suç dosyası dikkat çekiyor. Kurtuluş; "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit" suçlarından aranıyordu. TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR Arjantin güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından yürütülen iade görüşmeleri ve hukuki prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte harekete geçildi. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Türkiye'den giden özel ekipler eşliğinde bugün Arjantin'den Türkiye'ye getirilerek adli makamlara teslim edilecek. Ayrıntılar gelecek...

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