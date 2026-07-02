2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda 4 Temmuz Cumartesi saat 01.00'de oynayacakları Yeşil Burun Adaları maçı için Miami'ye hareket eden Arjantin kafilesi, ABD'nin yüksek güvenlik önlemlerinden nasibini aldı.

Daha önce de turnuvanın ilk günlerinde Özbekistan, Senegal, Uruguay ve Almanya milli takımlarının ABD’de maruz kaldığı sıra dışı güvenlik prosedürleri gündem olmuş,. diplomatik teamülleri zorlayan bu tavizsiz ve yoğun güvenlik kontrolü uygulamasının son kurbanı ise Arjantin oldu.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Havalimanına gelen Arjantin kafilesinin bavulları, uçağa binmeden evvel tek tek açılıp kontrol edilirken daha önce birçok takıma yapıldığı gibi oyuncular dedektör ile arandı. Lionel Messi'nin yapılan güvenlik uygulamasına verdiği tepki ise gündem oldu.

Arjantinli süperstar, dedektörle aranılacağını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sandalyeye oturup üst kontrolü yapılacağı sırada kahkahalara boğulan Messi, alınan güvenlik kontrolünden geçti. Daha sonra bavulunun içindeki eşyalar tek tek karıştırılırken memnuniyetsizliğini gizlemeyen Messi, aramanın ardından kafile ile uçağa bindi.