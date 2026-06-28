Cengiz Karagöz

Gazetemizin usulsüzlük, ihmal ve Arjantin’deki rüşvet iddialarını gündeme taşıdığı haberlere, basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına rağmen erişim engeli getirildi.

SÖZCÜ, 25 Haziran Perşembe günü ‘Suçlu metro, cezalı halk’ başlıklı haberde Kocaeli Gebze’de 7 katlı Arslan Apartmanı’nın çökmesi ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesindeki ihmalleri gündeme getirdi. Olaya binanın altında yapılan metro inşaatının neden olduğu iddiaları paylaşıldı. İnşaatı yapan iş insanı Metin Güneş’e ait firmanın sorumluluğu sorgulandı ve bilirkişi raporuna yer verdi. 7 Mayıs Perşembe günü ‘Hastaneleri bırakın 28 milyar TL’yi alın’ ve 16 Haziran Salı günü ‘Yaslan iktidara kazan bol para’ haberlerinde, Danıştay’da 13 ay onay bekleyen araç muayene işinde şirketin 28 milyar liralık peşinatını ödemediği gündeme taşındı.

AYNI GÜN KARAR ÇIKTI

24 Haziran Çarşamba günüde ‘Arjantinli ortak rüşvetçi çıktı’ başlıklı haberde araç muayene istasyonu ihalesini kazanan Arjantinli şirketin ülkesinde ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme geldiği aktarıldı. Uzmanların ‘şirket suçlu bulunursa Türkiye’deki ihalenin de tartışmalı duruma geleceği’ görüşüne yer verildi. İktidara yakın iş insanı Metin Güneş ile sahibi olduğu EZE İnşaat, Met-Gün İnşaat ve Turka Araç Muayene şirketleri haberlerden şikayetçi oldu. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 25 Haziran’da verilen dilekçede, şirketin ‘yalnızca ticari kazanç amacı güden sıradan bir şirket olmayıp, kamu güvenliğiyle doğrudan bağlantılı bir kamu hizmetinin yerine getirilesinde rol üstlendiği’ savunuldu.

Muhabirlerimiz Ali Can Polat, Cengiz Karagöz, Zekeriya Albayrak ve Tolga Uğur hakkında açılan davada 10 milyon liralık tazminat istendi. Mahkeme şikayet dilekçesinin sunulduğu gün ara karar verdi, haberlere erişim engeli getirildi.

4.9 milyar $ aklandı

Araç muayene istasyonları ihalesini kazanan ve 2027’den sonra Türkiye’nin araç pazarını kontrol edecek yabancı şirketlerden Arjantin merkezli VTV Norte ile ilgili skandallar Arjantin basınında da geniş yer aldı. Arjantin medyasında eski Ulaştırma Bakanı Jorge D’Onofrio’nun yardımı ile VTV’nin paravan şirketleri kullanarak 4.9 milyar dolardan fazla parayı akladığı iddia edildi. Paravan

şirket üzerinden Audi Q8 alındığı, bakanın da bu aracı kullanıldığı öne sürüldü.

Skandal, Arjantin medyasında yer aldı

Arjantin basınında, VTV Norte şirketi, eski Ulaştırma Bakanı Jorge D’Onofrio ile paravan bir şirket üzerinden para aklama ve rüşvet suçundan yargılanacağı belirtildi. Bakan D’Onofrio’nun, araç muayene sözleşmelerini belirli şirketlere yönlendirmek için rüşvet aldığı iddia edildi. D’Onofrio ve VTV’nin eski Denetim ve Kontrol Direktörü Facundo Asensio’nun kara para aklama ve rüşvet suçlamasıyla yargılandığı dava dosyası için sanıkların mahkemede savunma yapacağı belirtildi. La Nacion gazetesi 19 Haziran’da “Eski bakan kara para aklamadan yargılanacak” başlığını attı.

‘Bunun hesabını kim verecek?’

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, erişim engeli kararına tepki gösterdi. Çiler “4 canımız neden gitti? 25 bina, 55 iş yeri, 91 konut tahliye edildi, esnaf mağdur oldu. Bilirkişi raporunda çevredeki altyapı çalışmalarının etkilerine dikkat çekiliyor, bunun için mi rapor açıklanmıyor. Olayın üzeri örtülmek isteniyor. Sorumlular ortaya çıkarılmalı. Bu durumun neden halktan gizlendiğini anlamış değilim. Diyelim metro açıldı. Olası bir sorun yaşanması halinde bunun hesabını kim verecek” diye sordu.

‘40 bin habere erişim engeli geldi’

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, erişim engellerinin, halkın haber alma hakkına müdahale olduğunu vurguladı. “Son 10 yılda 40 bine yakın habere erişim engeli getirildi. Türkiye’nin toplumsal hafızası yok edilmek isteniyor. Haber belgeli bile olsa erişim engeli ile görünmez hale getiriliyor. Yolsuzluk, rüşvet, görevi suistimal, uyuşturucu, mafya, tehdit, şantaj konulu haberlere bile erişim engeli getirildi. Hatta erişim engelini duyuran haberlere bile erişim engeli var. Erişim engeli ‘erişim zinciri’ oldu” dedi.

TGC: Yasaklar sansür aracı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, kararı eleştirerek, “Yayın yasakları, bilgi edinme hakkını ve basın özgürlüğünü ihlal ediyor. “Bu yasaklar, siyasetçiler ve tüm güç odakları tarafından sansür aracı olarak kullanılıyor. Yayın yasakları ülkemizin hiçbir sorununu çözmedi ve çözemeyecek. Halkın haber alma hakkı zedelenmemeli. Aksi halde basın, kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olma şeklindeki yaşamsal rolünü yerine getiremez” ifadelerini kullandı.