FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek son şampiyon Arjantin, ilginç bir forma kararına imza attı.

Tangocular, turnuva boyunca giydiği mavi-beyaz çubuklu formaları yerine geçmişe atıfta bulunan bir tercih yaptı.

MARADONA'YA ATIFTA BULUNACAKLAR

Arjantin basının haberine göre, İngiltere maçına mavi forma ile çıkılacak. FIFA’nın resmi forma ve renk yönetmeliklerinin yanı sıra "uğur" inancı nedeniyle bu karar alındı.

Mavi formanın, Arjantin futbol tarihinin en ikonik anlarını akıllara getirdiği ve Diego Armando Maradona’nın "Tanrı'nın Eli" golünü attarak İngiltere'yi elediği tarihi 1986 Dünya Kupası çeyrek final maçında aynı formayı giymelerinden ötürü tercih edilecek.

Arjantin'in İngiltere’ye karşı kazandığı bir diğer unutulmaz zafer olan 1998 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde de yine mavi formasıyla sahaya çıkmıştı.