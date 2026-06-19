2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda mücadele eden son şampiyon Arjantin, Lionel Messi önderliğinde adeta şov yaptı.

Cezayir'i Messi'nin hat-trick'i ile 3-0 mağlup eden Arjantin'de özel bir taktik göze çarptı.

KRAMPONDAN ANLIYORLAR

Saha içinde Messi'yi diğer takım arkadaşlarından ayıran bir detay ortaya çıktı. Arjantinli oyuncular kaleci Martinez haricinde kırmızı krampon tercih ederken, yalnızca Lionel Messi beyaz kramponla mücadele etti. Bu tercihin, takım arkadaşlarının sahada Lionel Messi'yi daha rahat görebilmesi için yaptığı iddia edildi.

İddiaya göre Arjantin teknik ekibi ve futbolcuları, oyunun yüksek temposunda Messi'nin sahada daha kolay fark edilmesi amacıyla bu yöntemi tercih ediyor. Son antrenman görüntülerinde de benzer bir tercihin olmasının ardından futbolseverler Arjantin'in gizli taktiğini fark etti.