2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Son şampiyon Arjantin, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Tangocular çeyrek finalde Kolombiya-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.

Messi ve arkadaşları, son 23 dakikada bulduğu üç golle turnuvanın en unutulmaz geri dönüşlerinden birini gerçekleştirdi.

Maçın 15. dakikasında Mısır, Yasser Ibrahim'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 21. dakikada Arjantin penaltı kazanırken Lionel Messi, beraberlik fırsatından yararlanamadı.

İlk yarısı 1-0 Mısır üstünlüğü ile tamamlanan maçın 58. dakikasında Zico, Mısır adına 2. golü kaydetti. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde faul tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

58. dakikada Mısır, Zico ile bir kez daha gol buldu ve farkı 2'ye çıkarttı. 79. dakikada tarihi dönüşün fitili ateşlendi. Lionel Messi'nin asistinde, Romero farkı 1'e düşüren golü kaydetti. 83. dakika bu kez Messi, karambolde ağları bularak beraberliği yakaladı.

Maçta son anlar nefes keserken 90+3'te Enzo Fernandez son sözü söyledi ve Arjantin çeyrek finale yükselen taraf oldu.

BİR İYİ BİR KÖTÜ REKOR

Lionel Messi, maçın 20. dakikasında penaltı için topun başına geçti ancak Arjantinli yıldız, kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Messi, turnuva tarihinde kullandığı 8 penaltının 4'ünden yararlanamadı. Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kaçıran oyuncu olan Lionel Messi, seri penaltılar haricinde bir turnuvada iki penaltıdan yararlanamayan ilk isim oldu.

Karşılaşmayı 2-1'e getiren golde Romero'ya asist yapan Messi, bir rekorun daha sahibi oldu. Arjantinli yıldız, turnuva tarihinde 9. asistini yaparak bir diğer Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.