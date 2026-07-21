Tımarhaneye girecekken dünyanın zirvesine çıktı. Turnuvadaki tek golü, şampiyonluğu getiren vuruştu. Kader işte. Ferran Torres, Barcelona’ya transfer olunca M.City’ye 55 milyon Euro ödenmesinin baskısı altında ezildi. Üstelik sakattı. Derin bir duygusal çöküntüye düştü. O günleri “Kendimi dipsiz bir kuyuya düşmüş gibi hissettim. Hiç bu kadar yıkılmamıştım” diye anlattı.

NE OLUR GOL OLSUN

Bu durum onu 2023 yılında terapiye başlamaya yönlendirdi. Haftada 1-2 kez psikoloğa gitti. Terapi, gol atmanın ötesinde mutluluğu yeniden keşfetmesini sağladı. Ama Dünya Kupası onun için istediği gibi başlamadı. Suudi Arabistan maçının uzatmalarında gol attı. VAR kontrolü sırasında “Ne olur gol olsun” diye yalvardı. İptal edildi.

ŞİMDİ O BIR İDOL

Belçika maçı öncesi sevgilisi Martina Hunter’dan ayrıldı. Ama kan kokusunu almıştı. Kader onu en iyi ana hazırlamıştı. Guardiola’nın “Köpekbalığı” lakabını taktığı Ferran, Arjantin maçının 62. dakikasında oyuna girdi, 106’da attığı golle Iniesta gibi İspanya’yı şampiyon yapan futbolcu olarak tarihe geçti.