2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup ederek finale yükselen Arjantin'de, karşılaşmanın ardından tribünlerde açılan siyasi mesaj içeren pankart dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan pankart, özellikle İngiliz taraftarların tepkisini çekti.

TANGOCULAR GERİ DÖNDÜ, PANKART GÜNDEM OLDU

"Tangocular", Atlanta Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından ise sahada açılan pankart maçın önüne geçti.

"MALVINAS ADALARI ARJANTİN'İNDİR" MESAJI

Maçın bitiş düdüğünün ardından Arjantinli futbolcular, tribünlerden aldıkları üzerinde "Malvinas Adaları (Falkland), Arjantin'indir." yazılı pankartla kutlama yaptı. Siyasi mesaj içeren pankart, iki ülke arasında yıllardır süren Falkland (Malvinas) Adaları egemenlik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

FALKLAND ANLAŞMAZLIĞI YENİDEN GÜNDEMDE

İngiltere ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmalar, yalnızca futbol rekabetiyle sınırlı kalmıyor.

İki ülke arasında yıllardır süren Falkland Adaları (Malvinas) egemenlik anlaşmazlığı, saha içindeki rekabete de yansıyor.

İngiltere adaların kendi egemenliğinde olduğunu savunurken, Arjantin ise Malvinas Adaları'nın 3 Ocak 1833'te İngiltere tarafından işgal edildiğini öne sürüyor.

Bu nedenle iki ülke arasındaki karşılaşmalar zaman zaman siyasi gerilimlere de sahne oluyor.

Arjantin'in İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından futbolcuların soyunma odasında "Muchachos" tezahüratıyla galibiyeti kutlaması da İngiliz basınında geniş yankı uyandırmıştı.