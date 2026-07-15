2026 FIFA Dünya Kupası’nda tarihi bir yarı final heyecanı yaşanıyor. İngiltere ile son şampiyon Arjantin bugün sahne alacak. İki ülke bugüne dek kupada 5 kez karşılaştı. İlk buluşma 1962’de İngiltere’nin 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı. 1966’da ev sahibi İngiltere çeyrek finalde Arjantin’i 1-0 mağlup etti. Futbol tarihine damga vuran kapışma ise 1986’da Meksika’da oynandı. Maradona önce eliyle gol attı, ardından unutulmaz solo performansıyla Arjantin’i 2-1 galibiyete taşıdı. 1998’de Fransa’da son 16 turunda penaltılarla gülen taraf Arjantin oldu. 2002’de ise Beckham’ın golüyle İngiltere 1-0 kazandı. Bugün Atlanta Stadı’ndaki mücadele, 40 yıllık tartışmanın yeni perdesi olacak. Dünyanın gözü bu tarihi rövanşta olacak.