2026 FIFA Dünya Kupası’nda tarihi bir yarı final heyecanı yaşanıyor. İngiltere ile son şampiyon Arjantin bugün sahne alacak. İki ülke bugüne dek kupada 5 kez karşılaştı. İlk buluşma 1962’de İngiltere’nin 3-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı. 1966’da ev sahibi İngiltere çeyrek finalde Arjantin’i 1-0 mağlup etti. Futbol tarihine damga vuran kapışma ise 1986’da Meksika’da oynandı. Maradona önce eliyle gol attı, ardından unutulmaz solo performansıyla Arjantin’i 2-1 galibiyete taşıdı. 1998’de Fransa’da son 16 turunda penaltılarla gülen taraf Arjantin oldu. 2002’de ise Beckham’ın golüyle İngiltere 1-0 kazandı. Bugün Atlanta Stadı’ndaki mücadele, 40 yıllık tartışmanın yeni perdesi olacak. Dünyanın gözü bu tarihi rövanşta olacak.
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Arjantin ile İngiltere 2026 Dünya Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşıyor! Tarihi yüzleşme
İki ülke 1986’da Maradona’nın “Tanrı’nın eli” golü sonrası tam 40 yıl sonra karşı karşıya geliyor. Bu bir anlamda futbol tarihinin en büyük rövanşlarından biri olacak.
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