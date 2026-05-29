Son şampiyon Arjantin’de teknik direktör Lionel Scaloni, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi kariyerinde altıncı kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.
Daha önce 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında forma giyen yıldız futbolcu, 2022'de Katar'da kupaya uzanarak kariyerinin en büyük başarısını elde etmişti.
İşte Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu:
Kaleciler: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marsilya), Juan Musso (Atletico Madrid).
Defans: Leandro Balerdi (Marsilya), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Man. United), Nicolas Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Facundo Medina (Lens).
Orta Saha: Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Boca Juniors), Valentin Barco (Strasbourg).
Forvet: Lionel Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milan), Nico Paz (Como), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid)