Messi’nin eliyle ağzını kapatan Cucurella’yı oyundan attırmak için hakeme şikayet etmesi, Arjantin’den bütün dünyanın neden nefret ettiğinin ikonik bir resmi oldu. Futbol oynamak yerine rakiple alay, kışkırtma ve her türlü yöntemi kullandılar. İspanya, finali 1-0 kazandıktan sonra eski Alman futbolcu Toni Kroos’un “Futbol kazandı” tweeti, bu yüzden bütün dünyada ses getirdi.

NİHAYET İNTİKAM ALDIK

Futbol tarihinin başından beri Arjantin, Brezilya’nın küçük kardeşi olarak konumlandı. Brezilya’nın daha fazla Dünya Kupası zaferi ve daha fazla efsane oyuncusu nedeniyle kendilerini ezilen taraf olarak gördüler. Zaferlerinde kibirli, provokatif ve etik dışı davranışlara yatkınlar. Almanya, Fransa, Brezilya, İspanya gibi ağabey takımları yenince başarıyı “Nihayet intikam aldık” havasıyla kutladılar.

TAKIMLARDA DA BÖYLELER

30 yıl sonra kupa kazanmalarının ardından kısa sürede dünyanın en nefret edilen takımı oldular. Martinez, Romero, Otamendi, Enzo Fernandez gibi oyuncular büyük kulüplerde sürekli hayal kırıklığına yol açtı, kupa kazanamadı. Takımlarının zayıf halkası olmaları ve taraftarlar tarafından sevilmemeleri eziklik psikolojisini besledi. Nefretin asıl kaynağı başarı değil, başarı-başarısızlığı ele alış tarzları.