Naylon faturalar ve şaibeli ihalelerle kamuoyunun gündemine oturan Yunus Emre Enstitüsü, bu kez Arjantin’de kendini gösterdi.

Türk dil ve kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan kamu vakfı niteliğindeki Yunus Emre Vakfı’na bağlı enstitü, Arjantin’de etkinlik düzenledi. Başkent Buenos Aires’te 3 gün süren Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde, Türkiye’den gelen şeflerin yaptığı yemekler sunuldu.

İKİ İDDİANAME BULUNUYOR

Programda hünkar beğendi, vişneli yaprak sarması, baklava, peynir helvası ve reyhan şerbeti hazırlandı. Etkinliğe Arjantinli şefler, gazeteciler, Arjantin Gastronomi Enstitüsünde öğrenciler katıldı.

Enstitü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iki iddianame bulunuyor. Suçlamalar arasında naylon faturalarla 630 milyon liranın üzerinde yolsuzluk yapılması yer alıyor. 23 şüphelinin yargılandığı davada sanıklar hakkında 7’şer yıl hapis talep ediliyor.

61 ŞAİBELİ İHALE VAR

Eski Başkan Şeref Ateş ve oğlu Enes Ateş’in de aralarında yer aldığı 23 kişi, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ile suçlanıyor. Vakıfla ilgili CHP’li Deniz Yavuzyılmaz da geçen yıl 61 şaibeli ihale yapıldığını kanıtlarıyla ortaya koymuştu.

ESKİ BAŞKAN YOLSUZLUKTAN CEZAEVİNDE

Tutuklu gazeteci İsmail Arı, geçen yıl Yunus Emre Vakfı’ndaki 630 milyon TL’lik naylon fatura vurgunu haberleştirmişti. Başarılı gazetecinin tutuklanmasına gerekçe gösterilen dosyalardan bir tanesi, Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluk haberiydi.

Silivri’de tutulan İsmail Arı, şimdi eski Yunus Emre Vakfı Başkanı Şeref Ateş ile aynı cezaevinde farklı koğuşlarda kalıyor. Görevden alındıktan sonra yurt dışına kaçan Başkan Ateş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede suçlular hakkında 7’şer yıl hapis istenmesinin ardından yurda dönüp teslim olmuştu.