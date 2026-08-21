Arjantin'de ekonomik politikalar ve artan borç yükü nedeniyle binlerce kişi başkent Buenos Aires'te hükümet binası Casa Rosada önünde toplandı. Esnaf, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, özellikle orta ve orta-alt gelir grubundaki hanelerin zorunlu ihtiyaçları için kredi kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

"YEŞİL MENDİRLERİN ÇIĞLIĞININ BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDÜYORUZ"

Protestoların yaşandığı sırada Devlet Başkanı Javier Milei, Amerikalar Konseyi Konferansı'nda yaptığı konuşmada dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Milei, ülkedeki doğum oranlarındaki düşüşten feminist hareketi ve kürtaj hakkı savunucularını sorumlu tuttu. Yeşil mendillere atıfta bulunan Milei, "Yeşil mendillerin (feminist hareketin ve yasal kürtaj mücadelesinin simgesi) çılgınlığının bedelini çok ağır ödüyoruz" dedi. Arjantin'in nüfusu yenileyemeyecek büyüme ve doğum oranına ulaşamadığını savundu.

Milei, düşen enflasyonu kutlamak amacıyla müzikli bir etkinlik düzenleneceğini de açıkladı. Ancak ekonomik veriler, ülkenin karşılaştığı zorluğu gözler önüne seriyor.

Düşünce kuruluşu Fundar'ın Mayıs 2026 verilerine göre, Milei'nin Aralık 2023'te göreve gelmesinden bu yana 30 bin 633 şirket kapandı. Bu sayı, ülkedeki toplam şirketlerin yaklaşık yüzde 6'sına denk geliyor. Arjantin Ekonomi Politikası Merkezi (CEPA) da bu verileri doğruladı.

Rapora göre, Mayıs 2026'da 2 bin 371 işletme faaliyetini sonlandırdı. Bu, ayda ortalama günde 76 şirketin kapandığı anlamına geliyor. Şirket kapanışlarının, hükümetin ilk 30 ayında kaydedilen en ağır düşüşlerden biri olduğu belirtildi.

En büyük kayıp ticaret sektöründe yaşandı. CEPA'nın verilerine göre 8 bin 408 işletme ticaret sektöründe kapandı. Bunu 6 bin 733 işletmeyle ulaştırma ve depolama, 4 bin 98 işletmeyle gayrimenkul hizmetleri ve 4 bin 20 işletmeyle imalat sanayisi izledi.

Hane halkının borç yükü de artıyor. Arjantin Merkez Bankası verilerine göre, hane halkına verilen kredilerde geri ödememe oranı Ekim 2024'te yüzde 2,5 iken Haziran 2026'da yüzde 12,8'e yükseldi. Bu artış, borçlanan hanelerin kredilerini geri ödeme kapasitesindeki bozulmaya ilişkin endişeleri artırıyor.