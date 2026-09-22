Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), teknik direktör Lionel Scaloni'ye 4 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Tecrübeli çalıştırıcının mevcut sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona eriyordu. Dünya Kupası finalinin ardından Scaloni'nin geleceği futbol dünyasında merakla takip ediliyordu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arjantin Futbol Federasyon'u Scaloni'ye uzun vadeli bir proje için yeni sözleşme sundu. SCALONİ DÖNEMİNDE TARİHİ BAŞARILAR Arjantin Milli Takımı, Scaloni yönetiminde son yılların en başarılı dönemlerinden birini yaşadı. Arjantinli teknik adamın liderliğinde takım; 2022 FIFA Dünya Kupası, 2021 ve 2024 Copa America ile 2022 Finalissima kupalarını müzesine götürdü. Tangocular 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da finalde İspanya'ya 1-0 kaybetmişti.

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