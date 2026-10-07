Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi'nin kariyerine veda ettiği maçta, Arjantin 3-0 galip geldi. Messi'nin 10 numaralı forması FIFA kuralları nedeniyle emekli edilemedi. Arjantin'de 10 numaralı forma için 3 aday var.

MESSI'NİN VEDA MAÇI

Lionel Messi'nin milli takıma veda maçında Arjantin ile Benin karşılaştı. Lionel Messi, 1 gol ve 2 asistle oynarken, Arjantin 3-0 kazandı.

Maç 10. dakikada durduruldu ve Lionel Messi onurlandırıldı. Stadyumda havai fişek gösterisi yapılırken, Messi dakikalarca alkışlandı.

10 NUMARA BOŞA ÇIKTI

FIFA'nın belirlediği kurallar gereği, turnuvalarda forma numaraları 1'den 26'ya kadar sıralı olmak zorunda.

Kulüplerin efsane oyuncularının formalarını emekli etmesi mümkün olsa da, Arjantin Futbol Federasyonu için bu durum mümkün olmayacak.

Arjantin, Lionel Messi'nin formasını emekli edemeyecek. Arjantin daha önce Diego Maradona'nın formasını emekli etmek için FIFA'ya başvurmuştu ancak kabul edilmemişti.

Athletic'te yer alan habere göre; Arjantin Futbol Federasyonu, hazırlık maçlarında 10 numaralı formanın giyilmesini yasaklayabilir.

3 ADAY VAR

Foot Mercato'nun haberine göre; Arjantin'de Lionel Messi'nin ardından 10 numarayı Nico Paz, Lautaro Martinez ve Julian Alvarez'den birinin giyebileceği iddia edildi.