ARAÇ muayene istasyonları ihalesini kazanan ve 2027’den sonra tekel olarak Türkiye’nin araç pazarını kontrol edecek yabancı şirketlerden biri olan Arjantin merkezli VTV Norte SA, kendi ülkesinde rüşvet vermekle suçlanıyor. Arjantin basınında çıkan haberlere göre başkent Buenos Aires’in eski Ulaştırma Bakanı Jorge D'Onofrio, araç muayene sözleşmesini güvence altına almak karşılığında rüşvet ödemeyi kabul eden 7 şirkete hizmet ihalelerini yönlendirmekle suçlanıyor. Söz konusu 7 şirketten biri de Türkiye’deki 4 ortaklı MOI Ortak Girişim Grubu’ndaki Metin Güneş’in sahibi olduğu Met-Gün İnşaat’ın ortağı VTV Norte. Eğer Arjantin’deki yargılamada şirket hüküm giyerse Türkiye’deki araç muayene istasyonu ihalesine de gölge düşecek. Uzmanlar, ihalenin yeniden tekrarlanması gerekebileceğini belirtiyor.

MAHKEMEYE TAŞINDI

Arjantinli Savcı Alvaro Garganta, eski Ulaştırma Bakanı D’Onofrio’yu; araç muayene sisteminde tekel konumda olan 7 şirketle anlaşma yapmak ve rüşvet almakla suçluyor. Bu şirketler arasında bulunan VTV Norte, Met-Gün İnşaat, Itversia Gestion S.L. ve Opus Group AB, MOI Ortak Girişim Grubu olarak geçen yılki araç muayene istasyonları ihalesini kazanan şirketler arasında bulunuyor.

Arjantin basınında Aralık 2025’te çıkan haberlerde VTV Norte SA’nın Başkanı Martin Hernan Serrano’nun ifade vermek için çağrıldığı yazıldı. Serrano’nun ifadesine ilişkin detaylar bulunmasa da yargılanmak üzere olan eski

Bakan D’Onofrio, kendisi hakkındaki iddiaları reddediyor. Ancak La Nacion’da çıkan habere göre Savcı Garganta soruşturmayı tamamladı ve davanın mahkemeye taşınmasını talep etti. Rekabet Kurumu’nun raporuna göre Arjantin’de şirketin 12 araç muayene istasyonu bulunuyor.

20 milyar liralık ihale aldı

AKP iktidarında aldığı büyük ölçekli kamu ihaleleriyle tanınan Met-Gün İnşaat'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş, araç muayene istasyonları ihalesini geçen yıl kazanmıştı. Met-Gün İnşaat bünyesinde faaliyet gösteren Eze İnşaat ve Atis Asfalt çeşitli sektörlerde faaliyet yürütüyor. Bu üç şirketin aldığı kamu ihalelerinin toplam bedelinin yaklaşık 20 milyar lira olduğu biliniyor. Batmanlı Metin Güneş, iktidara yakın patronlar arasında gösteriliyor.

Şirket Danıştay’ı bekliyor

Arjantinli şirketin de dahil olduğu MOI Ortak Girişim Grubu, Danıştay’daki hukuki süreçler henüz tamamlanmadığı için 1.72 milyar dolarlık araç muayene istasyonları ihalesini ödemesini yapmadı. Şirket, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından ödeme yapılacağı ve yeni dönemin 2027’de başlayacağını aktarıyor.

28.6 milyar liralık peşinat ödenmedi

İktidar kaynak bulmak için halka yük getirirken, Danıştay’dan bir onayla devletin kasasına girecek milyarlar hâlâ bekliyor. İhalesi tamamlanan araç muayene işleminde Danıştay 13. Dairesi’nin onayıyla devletin kasasına taksitli ödemede ilk etapta 28.6 milyar lira, peşin ödeme halinde ise 95.4 milyar lira para girecek. Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, Danıştay’ın özelleştirme konularında genellikle 2 ay gibi bir sürede karar açıkladığına dikkat çektiler. “13 aylık süre Danıştay incelemeleri için çok uzun. Beklenen her gün şirkete kazanç yazıyor. Devlet de bu gelirden mahrum kalıyor” dedi.