Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova ile Krasnodar, Rusya Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Pablo Solari ve Douglas Augusto'nun karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlanan karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışlarıda rakibine 4-3 üstünlük kuran Spartak Moskova, kupanın sahibi oldu. Spartak Moskova taraftarı önünde kupasını aldıktan sonra yaşananlar geceye damga vurdu. Spartak'ın Arjantinli futbolcusu Pablo Solari, Rus Kupası’nı parçalara ayırdı. Arjantinli orta saha oyuncusu, tribünler ve taraftarlar önünde kupa ile poz verirken alt kısmı kristal camdan yapılma kupayı reklam panolarına çarptı. Kupa çarpmanın etkisi ile paramparça olurken, yalnızca metalik kısmı ile birleşen üst yarısı sağlam kaldı. Oyuncuların kupa sevinci bir anda yerini şaşkınlık ve tedirginliğe bıraktı. Yaşananların ardından kupanın kalan parçası ile kutlamalar devam etti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.