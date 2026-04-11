Türkiye’de milyonlarca genç işsizliğin pençesinde kıvranırken, AKP’liler eşini dostunu kamu şirketlerine doldurmaya devam ediyor. Bu şirketler arasında Tarım Kredi Kooperatifleri de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Fiyatları çok uygun” diyerek alışveriş yaptığı AKP’nin arka bahçesi Tarım Kredi Kooperatifleri’ndeki AKP’li yönetici bolluğu bu kooperatiflere bağlı Lisanslı Depoculuk şirketinde de görüldü.

Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında AKP’li eski milletvekili ve AKP’li mevcut milletvekilinin eşi de çıktı. Çiftçinin emeğiyle kurulan Lisanslı Depoculuk AŞ şirketinin 2024 yılı zararı 75 milyon 284 bin lira, 2025 yılı zararı da 63 milyon 122 bin lira oldu. Özkaynakları da eksi 28 milyon 381 bin liraya geriledi. İflasın eşiğine gelen şirketin yönetim kurulu ise tanıdık isimlerle dolu.

LİSANSI İPTAL EDİLECEK

Lisanslı Depoculuk AŞ şirketinin yönetim kurulu üyeleri arasında AKP Kütahya eski Milletvekili Fehmi Kınay bulunurken bir diğer Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Ballı Erkan’ın da AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan’ın eşi olduğu ortaya çıktı.

Şirketin zararını dile geitren CHP Kars Milletvekil İnan Akgün Alp, “Şirket çöktü, lisansı da iptal edilecek. Üst yönetim derhal görevden alınmalı” dedi.

Birçok şirketten oluşan Tarım Kredi Holding’de Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın yapıyor. Merkez Birliği’nde ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak AKP Yozgat Milletvekili adayı Adem Darımla var. Yönetim kurulu üyeleri İsmail Can ve Fikret Oy, AKP Terme Belediye Başkan aday adayı olmuştu. AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun kuzeni Numan Nasıroğlu ile AKP Konya Milletvekili adayı Mustafa Hamurcu da yönetim kurulu üyesi olarak bulunuyor.