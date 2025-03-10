Evlerini genişletmek isteyen bir çift, arka bahçelerinde kazı yaparken buldukları şey karşısında şaşkına döndü. İki çocuk annesi Hannah, bu tuhaf bulguyu sosyal medya hesabında paylaştı ve takipçilerine "Bunun ne olduğunu bilen var mı? Endişelenmeli miyim?" diye sordu. Video, Hannah'nın evinin arkasındaki topraktan bir nesneyi çıkarmaya başlamasıyla başladı. "Bunun 1. Dünya Savaşı'ndan mı yoksa 2. Dünya Savaşı'ndan mı kaldığını bilmiyorum ama oldukça eski görünüyor" dedi.

Hannah, "Ne kadar derine insem de, oldukça büyük, içi boş bir şeyle karşılaştım. Şimdi ne olduğunu göreceğim" diyerek devam ederken, "Böyle bir şeyle daha önce karşılaşan oldu mu? Durmalı mıyım, endişelenmeli miyim?" diyerek takipçilerine soru sordu.

Bir süre sonra, ikinci videoyu paylaşan Hannah, kocasının küreğiyle gizemli nesneyi iki parça halinde çıkarmaya başlamasıyla, ilk parçada paslanmış bir yüzey ve bir dizi elektrikli bileşen ortaya çıktı. İkinci parça ise daha da zor çıkarıldı ancak benzer elektronikler içeriyordu. Hannah, "Bunun bir radyo olduğuna oldukça eminim" derken, "Hellesens London" yazan bir bileşen buldu; bu, eski transistör pilleri üreten bir firmaya ait bir parça.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullancıları hızlıca yorum yapmaya başlarken, birçoğu bunun kasıtlı olarak gömülmüş bir şey olduğunu iddia etti. Bir takipçi, "Savaştan kalma eski bir radyo, muhtemelen casuslar tarafından gömülmüş" diye yazdı. Başka bir kişi ise, "Savaş sırasında neden basit bir radyo gömsün ki? Bence bir casusun gizli deposunu bulmuşsunuz" dedi.