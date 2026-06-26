Televizyon ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar, sezon finalinin ardından geleceğiyle ilgili iddialarla konuşulmaya devam ediyor. Dizide Selin karakterini canlandıran Oya Okar'ın yeni bir projeyle anlaşma sağlaması, ayrılık haberini de beraberinde getirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Okar'ın ayrılık kararında yeni bir televizyon projesiyle anlaşma sağlaması etkili oldu.

Başarılı oyuncunun, Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosuna katıldığı belirtildi. Böylece Oya Okar'ın yeni sezonda farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Öte yandan Oya Okar'ın ayrılığı, Arka Sokakların geleceğine ilişkin bir süredir konuşulan final iddialarını da yeniden gündeme taşıdı. Kanal D'den dizinin yeni sezonuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.