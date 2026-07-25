2006 yılında merhum yapımcı Türker İnanoğlu tarafından başlatılan ve yıllar boyunca milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan dizi, 20 sezon ve 751 haftalık yayın hayatının ardından ekranlara veda etti.

YENİ SEZONDA DEVAM ETMEYECEK

Ozan Yurdakul, yaptığı açıklamada dizinin 2006-2022 yılları arasında Erler Film çatısı altında, sonraki üç sezonda ise D Media yapımcılığında yayın hayatını sürdürdüğünü belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarının başlaması gereken dönemde dizinin geleceğinin belirsiz hale geldiğini ifade eden Yurdakul, D Media ve yayıncı kuruluş Kanal D'nin güncel koşulları değerlendirdikten sonra projeyi sürdürmeme kararı aldığını açıkladı.

"HAKKIYLA VEDA EDEBİLMELİYDİ"

Dizinin ekranlara daha görkemli bir finalle veda etmesini istediklerini belirten Yurdakul, 20 yıllık serüvenin izleyiciye hakkıyla veda edemeden sona ermesinden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

Yurdakul, açıklamasında, "Arka Sokaklar, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı. Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz" ifadelerini kullandı.

EKİBE VE İZLEYİCİLERE TEŞEKKÜR

Dizinin kamera önünde ve arkasında görev alan tüm ekibe teşekkür eden Yurdakul, özellikle uzun yıllar boyunca yapımı takip eden izleyicilere minnetlerini sundu.

Yurdakul, açıklamasını dizinin jenerik şarkısına gönderme yaparak, "Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka" sözleriyle tamamladı.

2006 yılında başlayan **Arka Sokaklar**, yaklaşık 20 yıl boyunca Türk televizyon ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olarak yayın hayatını sürdürmüş ve 751 haftalık serüveninin ardından izleyicilerine veda etmiş oldu.