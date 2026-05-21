Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, 20. sezon finalini 5 Haziran Cuma akşamı yapmaya hazırlanıyor. Kanal D’de gerçekleştirilen toplantının ardından ortaya çıkan kulis bilgileri ise dizinin geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Duayen yapımcı Türker İnanoğlu’nun mirası olarak görülen Arka Sokaklar için kritik bir süreç başladı.

''FARKLI PROJE TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ''

Kanal D’de yapılan toplantının ardından oyunculara, yeni sezon için gelen farklı proje tekliflerini değerlendirebileceklerinin iletildiği iddiası ortalığı kasıp kavurdu. Bu gelişme, yaklaşık 20 yıldır diziyi takip eden sadık izleyiciler arasında büyük üzüntü yarattı.

Sezon finalini 5 Haziran Cuma akşamı yapacak olan fenomen polisiye dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kanal cephesinden gelen son kulis bilgilerine göre dizinin geleceğiyle ilgili kesin kararın eylül ayında oluşacak şartlara göre verileceği belirtildi. Bu nedenle gözler şimdiden yeni sezon öncesi yapılacak açıklamalara çevrildi.