Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle tanınan usta oyuncu Zafer Ergin, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eşi Binnaz Ergin ile birlikte "Cevriye Müzikali"ni izleyen 83 yaşındaki sanatçı, çıkışta basın mensuplarının sağlık durumuna ilişkin sorularını yanıtladı. Ergin’in, “Sünnet oldum” şeklindeki cevabı muhabirleri şaşırttı. Kendine has üslubuyla yaptığı açıklama, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları tarafından da ilgiyle karşılandı. Uzun yıllardır ekranlarda olan Zafer Ergin, Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Soylu karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanmaya devam ediyor.

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