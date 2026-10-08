Oyuncu Ecem Öz, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Arka Sokaklar dizisinde Şule karakteriyle tanınan genç oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitim hayatını da sürdürüyor.

Doğan Savaş'ın haberine göre Öz, yönetmenlik eğitimi aldığını ve okul hayatının oldukça yoğun geçtiğini söyledi.

“EN BÜYÜK İSTEKLERİMDEN BİRİ YÖNETMEN OLMAK”

Gelecek planlarından bahseden Ecem Öz, yönetmenlik eğitimi aldığını belirterek hedeflerini anlattı.

Genç oyuncu, “Yönetmenlik okuyorum ve hedeflerim büyük. En büyük isteklerimden biri yönetmen olmak ve kendi kısa filmimi çekmek. Şu an okul hayatım bayağı yoğun geçiyor” dedi.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik alanında da kendisini geliştiren Öz'ün ilerleyen dönemde kendi kısa filmini çekmek istediği öğrenildi.