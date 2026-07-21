Arka Sokaklar'ın sevilen karakterlerinden Vedat Müdür'e hayat veren Murat Ormiyak, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren usta oyuncunun son hali ve yaptığı açıklamalar sevenlerini duygulandırdı.

FENOMEN DİZİDE MÜDÜRE HAYAT VERDİ

Özellikle Arka Sokaklar dizisindeki Vedat Müdür karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun, son dönemde kameralardan uzak yaşadığı öğrenildi.

TAKSİM'DE HUZUREVİNDE YAŞIYOR

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürdüren Murat Ormiyak'ın, Taksim'de bir huzurevinde kaldığı belirtildi.

DUYGULANDIRAN VİDEO

Usta oyuncuyu ziyaret edenlerin aktardığı bilgilere göre Ormiyak, sevenlerine selamlarını iletirken yaşadığı yalnızlıktan da bahsetti. Oyuncunun, "Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor, o kadar yalnızım ki" sözleri gündem oldu.

MURAT ORMİYAK KİMDİR?

19 Ekim 1946 doğumlu olan Murat Ormiyak, Aydın'ın Söke ilçesinde dünyaya geldi. Tiyatro kökenli sanatçı, eğitimini İzmir Devlet Tiyatrosu'nda aldıktan sonra sinema ve televizyon dünyasında birçok projede yer aldı.

2000'li yıllardan itibaren özellikle dizi oyunculuğuyla tanınan Ormiyak, "Arka Sokaklar"da Vedat Müdür karakterinin yanı sıra "Karadayı", "Geniş Aile", "Papatyam", "Akasya Durağı", "Doktorlar", "Selena" ve "Kaybolan Yıllar" gibi yapımlarda rol aldı.

Sinema kariyerinde ise "Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine" filminde yer alan usta oyuncu, uzun yıllar Türk televizyon ve sinemasına emek verdi.