Aleyna Tilki, yaklaşan konseri öncesi İstanbul'da kampa girdi. Hazırlıklarını sürdüren ünlü şarkıcı, bu süreçte kendisine eşlik edecek yeni bir arkadaş aradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tilki, arkadaş arayışını sıradan bir ilan olmaktan çıkararak aradığı kişinin sahip olması gereken özellikleri tek tek sıraladı. Listenin bazı maddeleri ise oldukça dikkat çekiciydi.

“DARK SIDE'IYLA BARIŞIK OLSUN”

Aleyna Tilki, yeni arkadaşının öncelikle çok komik olmasını istediğini belirtti. Bunun yanı sıra doğayı ve yürüyüş yapmayı seven birini aradığını söyledi.

Şarkıcının listesinde daha sıra dışı ifadeler de yer aldı. Tilki, arkadaşının “dark side”ıyla barışık olmasını, özgürlük ve doğallık konusunda takıntılı olmasını istedi.

“BENİMLE YARIŞACAK BİR MENTALDE OLMASIN”

Tilki'nin arkadaşlık kriterleri arasında rekabet konusu da yer aldı. Ünlü şarkıcı, kendisiyle yarışacak bir mentalitede olmayan, empati yeteneği yüksek bir ruh aradığını ifade etti.

Listenin son maddesi ise diğerlerinden oldukça farklıydı. Aleyna Tilki, yeni arkadaşının “üstün zekalı” olmasını istedi.

ALEYNA TİLKİ ARADIĞI ARKADAŞI BÖYLE TARİF ETTİ

Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında arkadaşlık ilanını şu sözlerle duyurdu:

“İstanbul'a geldim. Konsere hazırlanmak için kamptayım. Yeni bir arkadaş istiyorum. Özelliklerini sayacağım; komik olsun ama çok komik, dark side'ıyla barışık olsun, yürüyüş yapmayı sevsin. Benimle yarışacak bi mentalde olmasın, empat ve doğayı seven bi ruh olsun. Özgürlük ve doğallık takıntısı olsun. He bi de üstün zekalı olsun.”