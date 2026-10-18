Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi 2'nci Varışlı Sokak'ta arkadaş grubu arasında kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

İNEGÖL DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI

Kavga sırasında Yunus Emre U.'nun yanında taşıdığı bıçakla, Emirhan D. (20), Ensar Galip A. (16) ve Emre Acar'ı (18) yaraladığı öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Kalbinden ve sırtından bıçaklanan Emre Acar, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Acar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BIÇAĞI ÇÖP KUTUSUNA ATMIŞ

Olayın şüphelisi Yunus Emre U., yaraladığı arkadaşlarının durumunu öğrenmek amacıyla hastaneye gittiği sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin itirafı üzerine olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak, hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.