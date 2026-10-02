Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, birlikte alkol alıp yemek yiyen 3 arkadaş arasında çıkan sopalı kavgada Erhan Yalçın (37) hayatını kaybetti. Jandarma olayın ardından kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Demirhan Mahallesi 1728 Sokak'ta dün gece meydana geldi. Birlikte alkol aldıkları belirtilen arkadaşlar Erhan Yalçın (37), H.B. (45), ve G.S. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
BAŞINA DARBE ALDI HAYATINI KAYBETTİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada, çiftçilik yaptığı öğrenilen Erhan Yalçın, başına aldığı darbeyle hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen H.B. ve G.S.'yi gözaltına aldı.
"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR
AA'daki habere göre jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.