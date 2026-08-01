Olay, sabah saatlerinde Erikli köyü sahilinde meydana geldi. Sahildeki boş bir arazide Kadir Ceylan’ın hareketsiz halde yattığını gören arkadaşı, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ceylan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceylan’ın dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı ve daha sonra boş arazide uyuduğu öğrenildi. Vücudunda delici ve kesici alet yaralanması ile darp izine rastlanmayan Kadir Ceylan’ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.