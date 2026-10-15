Ekip arkadaşımız Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç, “fon krizi” soruşturması kapsamında 8 Ekim'de gözaltına alınıp 9 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa Balcı, sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 7 gündür tutuklu bulunuyor.

ARKADAŞLARIMIZ 7 GÜNDÜR TUTUKLU!

Sözcü.com.tr editörü Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç, “fon krizi” soruşturması kapsamında tutuklanmalarının ardından 7 gündür cezaevinde. Soruşturma kapsamında gazetecilerin sosyal medya paylaşımları ve haberleri gerekçe gösterilirken, Murat Ağırel ile İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Balcı ve Sevinç, 9 Ekim'de tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. 2 gün Metris cezaevinde kalan Balcı ve Sevinç daha sonra Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

GAZETECİLERE HANGİ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ?

Soruşturma kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi. Aynı soruşturmada ifadeleri alınan gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın, “fon krizi” olarak anılan olayla ilgili haber ve sosyal medya paylaşımları üzerine yürütüldüğü belirtildi.

EKİP ARKADAŞIMIZ PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF YÜZÜNDEN TUTUKLANDI!

Ekip arkadaşımız Mustafa Balcı, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 22 Ağustos'ta Bodrum'da düzenlenen Limak Filarmoni Orkestrası konserine katıldığını gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafta, soruşturmada adı geçen Osman Arıkan Nacar'ın da Çelik'in arkasındaki sırada oturduğu görülüyordu. Balcı, paylaşımında Nacar hakkında yurt dışına çıktığına ilişkin iddiaları, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına atıf yaparak aktardı.

Gazeteci, gözaltına alınmadan önce Basın Suçları Bürosunca ifadeye çağrıldığını duyurarak 9 Ekim'de ifade vermeye gideceğini ve çağrının söz konusu fotoğrafla ilgili olabileceğini belirtmişti.