AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in 22 Ağustos’ta Bodrum’da düzenlenen Limak Filarmoni Orkestrası konserine katıldığını, bir sıra arkasında ise soruşturmada adı geçen ve 20 milyarla yurtdışına firar ettiği öne sürülen Osman Arıkan Nacar’ın bulunduğunu kendi sosyal medya hesabından paylaşan sözcü.com.tr editörü arkadaşımız Mustafa Balcı ve Gazeteci Şaban Sevinç 9 Ekim'de tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilmişti. Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç'in dün akşam saatlerinde Maltepe 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği öğrenildi.

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