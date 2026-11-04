8 Ekim Perşembe günü sosyal medyada yaptığı paylaşımdan dolayı gözaltına alınıp 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklanan sözcü.com.tr editörü Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç hakkında iddianame hazırlandı. İlk duruşmanın tarihinin ise 27 Kasım 2026 olduğu öğrenildi.

İddianamede, Balcı hakkında 10 yıl 10 ay, Sevinç hakkında ise 18 yıl 11 ay hapis cezası talep edildi.

Mustafa Balcı için 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'iftira ve kamu görevlisine hakaret', Şaban Sevinç için ise 'zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi yayma', zincirleme şekilde iftira' ve 'kamu yöneticisine hakaret suçlaması' yöneltildi.

Suçlamalara gerekçe olarak AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile fon soruşturmasında adı geçen Osman Arıkan Nacar’a ilişkin paylaşımlar gösterilirken, Balcı’nın iki ismin aynı karede yer aldığı fotoğrafı paylaştığı, Sevinç’in ise X ve YouTube üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulunduğu ifadeleri yer aldı.

Balcı ifadesinde, Çelik ve ilgili tarafları defalarca aramasına rağmen, ilgili taraflara ulaşamadığını belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "kamuoyunu yanıltıcı nitelikle yayın ve paylaşımlar" soruşturmasında Sözcü.com.tr editörü Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç gözaltına alınmıştı.

İki gazeteci 9 Ekim sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmiş ve savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

Ayrıntılar gelecek...