Sakarya Arifiye'deki bir fabrikada yöneticilik yapan Fatih B., saat 13.00 sıralarında kendisini arayan arkadaşına şaka olarak 'Bombayla rehin tutuluyorum' mesajı gönderdi. Mesajın gerçek olduğuna inanan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi fabrikaya sevk edildi.

Ekipler, fabrikada geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ihbarın gerçeği yansıtmadığı, olayın tamamen şaka amacıyla gönderilen bir mesajdan ibaret olduğu belirlendi.

Olayın şaka olduğunun ortaya çıkmasının ardından, kamu kurumlarının gereksiz yere alarma geçirilmesinden dolayı polis tarafından Fatih B. hakkında 'suç uydurmak' ve 'resmi makamları meşgul etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı.