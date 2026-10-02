Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Demirhan Mahallesi 1728 Sokak’ta gece saatlerinde kanlı bir cinayet meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çiftçilik yaptığı öğrenilen 37 yaşındaki Erhan Yalçın, arkadaşları H.B. (45) ve G.S. (37) ile birlikte içki içmek için bir araya geldi. Bir süre sonra grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine olay sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada başına sert sopa darbeleri alan Erhan Yalçın, olay yerinde ağır şekilde yaralanarak yere yığıldı.

TALİHSİZ ÇİFTÇİ KURTARILAMADI, CANİ ARKADAŞLAR TUTUKLANDI

Gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, başına aldığı darbeler nedeniyle Erhan Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçamadan jandarma ekiplerince yakalanan H.B. ve G.S. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgu ve işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri Nazilli Adliyesi'nde çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.