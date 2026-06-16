Aksaray’da 16 yaşındaki T.A.Y.’nin cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, kriminal inceleme sonucunda mağdura ait olduğu belirtilen kıyafetlerde bulunan DNA örneklerinin şüpheli M.D. ile eşleştiği ileri sürüldü. Buna rağmen şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

SORUŞTURMADA DNA RAPORU

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında meydana geldiği belirtilen olay sonrası başlatılan soruşturmada, mağdurun muhafaza ettiği kıyafetler kriminal laboratuvarda incelendi. Yapılan analizlerde elde edilen biyolojik bulguların şüpheli M.D.’nin DNA profiliyle uyumlu olduğu iddia edildi.

Söz konusu raporun dosyaya girmesiyle birlikte, iddialara ilişkin en önemli teknik delillerden birinin DNA eşleşmesi olduğu belirtildi.

İDDİANAMEDE 36 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli M.D. hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “cinsel taciz”, “tehdit” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamaları yöneltildi. Savcılık, sanık hakkında toplamda 36 yıla kadar hapis cezası talep etti. Dosyada yer alan delil durumuna ve ağır ceza istemine rağmen şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması, kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde tartışma yarattı. Mağdurun ailesi ve avukatları ise şüphelinin tutuklanması yönünde talepte bulunuyor.

DNA ÖRNEĞİNİN BAŞKA BİR DOSYAYLA BAĞLANTISI

Soruşturma kapsamında elde edilen DNA örneklerinin, farklı bir olayla da bağlantılı olabileceği değerlendirildi. İddiaya göre şüphelinin DNA profili, 2023 yılında Konya’nın Meram ilçesinde yaşanan bir hırsızlık olayında bulunan biyolojik izlerle de eşleşti.

Dosya kapsamında yargılama sürecinin devam ettiği, tarafların beyanlarının ve delillerin mahkeme tarafından değerlendirileceği belirtildi. Şüpheli hakkında verilen tutuksuz yargılama kararına yönelik itirazların da gündemde olduğu ifade ediliyor.