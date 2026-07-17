Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan evli ve bir çocuk babası Hadi Çelik, sol bacağına kene yapıştığını fark etti. Arazide çalıştığı için bu tür durumlarla sık karşılaştığını belirten Çelik, durumu fark etmesine rağmen kent merkezinde düzenlenen çocukluk arkadaşının nişan törenine katıldı.
NİŞANDAN ÇIKTI HASTANEYE GİTTİ
Törenin bitmesinin ardından Pazar ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne giden Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bacağındaki keneyi çıkarttırdı. Küçükbaş hayvancılıkla uğraştıkları için arazide sık sık kenelere maruz kaldıklarını ifade eden Çelik, bu durumun kendisinin başına üçüncü kez geldiğini, kardeşine ise daha önce yaklaşık 30 kez kene yapıştığını belirtti.
Kenenin yapıştığını bir kaşınma esnasında pantolonunu sıyırdığında fark ettiğini söyleyen Çelik, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
"Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz, haliyle arazide de dolaşıyoruz. Hayvanlardan ister istemez keneyle haşır neşir oluyoruz. Bugün de geç fark ettim. Arkadaşımın da yüzük takması vardı. 'Yüzüğü bir takalım, ondan sonra hastaneye gidip aldırırız' dedim. Yüzük merasiminden dolayı sadece 1-2 saat gecikti. Bizim yapabileceğimiz önlem, el sürmemek. 'Elinizi dokundurmayın' diyorlar, biz de öyle bir şey yapmıyoruz, gidip hastanede aldırıyoruz."