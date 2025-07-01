İş görüşmesini kazandınız, aşık oldunuz ya da uzun zamandır hayalini kurduğunuz o tatili planladınız... Sevinçle en yakın arkadaşınıza mesaj atmak istiyorsunuz ama bir sessizlik duvarına çarpıyorsunuz. "Yoksa ben mi abartıyorum?" diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz.

Uzmanlara göre arkadaşlar arasındaki kıskançlık, düşündüğünüzden daha yaygın — ve çoğu zaman oldukça gizli yaşanıyor.

GÜZEL GELİŞMELERDE BUHAR OLUYORSA...

Gerçek dost, başarıda sizinle gururlanır. Ama kıskançlık barındıran bir ilişkide işler tam tersine döner.

Psikoterapist Afton Turner’a göre, olumlu olaylar yaşadığınızda bu tür arkadaşlar geri çekilme eğilimindedir. Yeni bir ilişki, iş ya da seyahat haberi... ve karşı taraftan tek bir mesaj bile gelmiyor mu?

Belki de bu sessizlik, bilinçdışı bir rahatsızlığın dışa vurumudur. Dahası, sizi dışarı çağırmamak ya da başarılarınızı “duymamış gibi” yapmak gibi ince ama etkili dışlamalarla kendini gösterebilir.

PASİF-AGRESİF TAVIRLAR SERGİLİYORSA...

Kıskançlık her zaman açık açık ifade edilmez. Bazen bir sessizlik, bazen alaycı bir cümle ya da tatlı-sert bir eleştiriyle içeri sızar. Aile terapisti Dr. Patrice Le Goy, bu tür arkadaşların özellikle iletişimde dengesiz olduğunu söylüyor.

Sizi en çok desteklemeleri gereken anlarda ortada olmazlar, ama zayıf hissettiğinizde bir anda beliriverirler. Üstelik bunu yaparken başarılarınızı küçümseyebilir, sizi sürekli başkalarıyla karşılaştırabilirler.

HEP BİR EKSİK BULUYORSA

İşler yolunda giderken bile “ama”larla başlayan cümleler mi duyuyorsunuz? “Emin misin?”, “Bu uzun sürer mi ki?” gibi sorularla sevincinize gölge düşüyorsa, bu yalnızca düşünce değil; duygusal sabotaj olabilir. Uzmanlara göre bu tür davranışlar, kişinin kendi içindeki yetersizlik hissini dışa vurma biçimidir. Zamanla güveni aşındırır, sizi kendinizden şüpheye düşürür ve arkadaşlığın merkezine soğukluk yerleşir.

Herkesin hayatında iniş çıkışlar olur ama dostluk, bu dalgaların üzerinde kalabilme becerisidir. Kıskançlık sinsidir; fark edilmesi zordur ama ilişkiye zarar vermesi kesindir. Eğer siz yol alırken birileri sessizleşiyorsa, bu sessizliği ciddiye alma zamanı gelmiş olabilir.