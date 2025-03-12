Sosyal medya üzerinden arkadaşıyla birlikte çekildikleri fotoğrafı habersiz bir şekilde paylaşan ve küfür yazan bir kişiye hapis cezası verildi.
TRT Haber'de yer alan habere göre, İlk derece mahkemesi sanığın beraatına karar verirken, Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı bozarak, sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
GEREKÇESİ BELLİ OLDU
Mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılmasını ve ele geçirilmesini gerekçe olarak gösterdi.
CEZA ONANDI
Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından sanık, fotoğrafın arkadaşının rızasıyla çekildiğini belirterek temyize başvurdu. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek, verilen cezanın onanmasına karar verdi.
Karar, sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir emsal teşkil etti.