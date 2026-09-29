Arkadaşıyla tartıştıktan sonra bıçakla öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Güneş Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ali Başaran ile arkadaşı Ö.Ş. arasında sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Arbede sırasında Ö.Ş., yanında bulunan bıçakla Başaran'ı ağır şekilde yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Başaran'ı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Başaran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başaran'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.