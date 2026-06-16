Diyarbakır'dan arkadaş grubuyla birlikte piknik yapmak amacıyla bölgeye gelen Vedat Karabulut, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çayın karşı tarafına geçmeye çalışan Karabulut, suyun debisinin yüksek olması nedeniyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarından gelen ihbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sarım Çayı'nın geniş bir hatta sahip olması ve akıntının şiddeti nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına çevre illerden de yoğun destek sağlandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır ve Tunceli'den gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri nehir boyunca arama faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor.
Kayıp Vedat Karabulut'un su üstünde akıntıya karşı direnip sürüklendiği son anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde; Karabulut'un hızla akan suyun içinde çaresizce sürüklendiği, kıyıdaki birkaç arkadaşının ise tehlikeye aldırış etmeden nehre atlayıp onu yakalamaya çalıştığı görülüyor. Ancak tüm çabalara rağmen akıntıya direnemyen Karabulut'un bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar kameraya anbean yansıdı. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma mesaisi aralıksız devam ediyor.